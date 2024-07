La rivoluzione della Juventus procede a ritmi serrati, con due nuovi acquisti ogni mese. A giugno sono arrivati Douglas Luiz e Michele, seguiti a luglio da Khephrene Juan David. Per agosto, la media potrebbe persino migliorare. La Juventus punta ad almeno tre rinforzi, ma potrebbero diventare quattro se Federico Chiesa venisse ceduto.Con l'inizio dell'ultimo mese di mercato, che si chiuderà il 30 agosto, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è pronto a fare la differenza. Dopo aver incassato quasi 50 milioni dalle cessioni di Matíasalla Roma e Deanal Bournemouth, la Juventus è pronta ad accelerare per completare la rosa.L'operazione per Todibo dal Nizza è in fase avanzata e si spera di chiudere presto. Parallelamente, i bianconeri vogliono fare passi avanti per Teun Koopmeiners dell'Atalanta e almeno per un'ala: Galeno del Porto è in pole position, seguito da Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.