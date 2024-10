Le condizioni di Weah: come sta e quando torna

è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime partite della. L'esterno statunitense sembrava pronto a rientrare contro il Cagliari visto che si era allenato con il gruppo ma poi sentiva ancora dolore e per questo non è stato convocato.L'ex Lille non è andato in nazionale con gli Stati Uniti: è rimasto alla Continassa per lavorare e superare definitivamente l'infortunio. Avrà quasi due settimane di tempo per riprendersi e mettersi a disposizione di Thiago Motta. Il tecnico, che già non avrà Conceicao e Nico Gonzalez, spera di recuperare Weah contro la Lazio.