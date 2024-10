Juventus, le condizioni di Koopmeiners: oggi gli esami

La partita di Teun Koopmeiners è durata solo 45 minuti contro il Cagliari. Il centrocampista olandese infatti è uscito all'intervallo per un problema al costato, come confermato anche da Thiago Motta nel post partita. Un dolore che il giocatore della Juventus si portava dietro dalla partita di Champions contro il Lipsia.Koopmeiners è convocato con l'Olanda e raggiungerà il ritiro della nazionale. Ma quali sono le sue condizioni? L'ex Atalanta aveva preso una botta contro il Lipsia. Oggi, come riferisce la Gazzetta dello Sport, farà gli esami per capire se dovrà fermarsi oppure no.