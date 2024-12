L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Andrea, fermatosi per infortunio nella recente partita contro il Bologna. L'esterno classe 2000 è stato costretto a saltare le ultime tre sfide dellacontro Manchester City in Champions League, Venezia in campionato e Cagliari in Coppa Italia. Tuttavia, arrivano buone notizie per Thiago Motta: Cambiaso sembra ormai recuperato ed è pronto a tornare in campo per il prossimo impegno della Juve, previsto domenica sera contro il Monza in trasferta. Un rientro importante che offrirà nuove opzioni tattiche all'allenatore bianconero.