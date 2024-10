Juventus, la cifra per il riscatto di Kalulu

La Juventus stando a quanto riferisce oggi Tuttosport è intenzionata a riscattare dal Milan il difensore francese Pierre Kalulu. Approdato in estate tra qualche scetticismo da parte dei tifosi Pierre è stato in grado di prendersi sulle spalle la difesa della Juventus e ha convinto anche la dirigenza bianconera che ora ha in programma di riscattarlo.L'incontro con l'entourage del giocatore e il Milan è in programma nell'agenda di Cristiano Giuntoli, la cifra fissata per acquistare definitivamente Pierre è di circa 20 milioni di euro.