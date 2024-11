Juventus, le alternative a Skriniar

Skriniar, vecchia conoscenza della A(ha giocato nell’Inter) è in rotta con il Psg (4 presenze e 291’ in totale) e per questo motivo la Juventus si augura che a gennaio possa lasciarlo partire in prestito. Itroppi per le tasche della Signora. Però tra risparmi e cessioni l club potrebbe avere qualche risorsa economica in più da giocarsi, scrive la Gazzetta dello Sport.La Juve però pensa anche a delle alternative e in particolare i nomi che il quotidiano fa come piani B all'ex Inter sono Danso (Lens),l'ex Dragusin (Tottenham), Bijol (Udinese), Andersen (Fulham) e Tah(Bayer).