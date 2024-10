Quando parla Thiago Motta pre Juventus-Lazio

Lanell'ottava giornata di campionato ospiterà all'Allianz Stadium la Lazio guidata da Marco Baroni. Le due squadre sono entrambe a 13 punti in classifica dopo sette gare. Thiago Motta come di consueto presenterà la partita in conferenza stampa alla vigilia della sfida, in programma sabato 19 ottobre alle 20:45.La conferenza stampa diche si terrà nella sala conferenze all'Allianz Stadium, è in programma venerdì 18 ottobre alle ore 13. Motta presenterà il match.