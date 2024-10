Juventus-Lazio, il dato delle partite a Torino

Laospita per l'ottava giornata di Serie A laall'Allianz Stadium. Le due squadre si trovano a 13 punti in classifica. I biancocelesti sanno che dovranno andare "contro" la storia per vincere questa sera. C'è infatti un dato incredibile sulle ultime 20 partite tra queste due squadre giocate a Torino.La Juventus è rimasta imbattuta in 19 delle ultime 20 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (15 vittorie, 4 pareggi). L'unico successo dei biancocelesti fuori casa nel periodo risale al 14 ottobre 2017 quando la squadra allenata in quel momento da Simone Inzaghi vinse 2-1 grazie alla doppietta di Ciro Immobile.