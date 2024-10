Juve-Lazio, le immagini dall’esultanza

Un meccanismo a molla, più passano i minuti e più si carica. Si carica di tensione, di ansia, di qualche mormorio di chi siede sugli spalti, pur coperto dal sostegno dei più. E poi l’esplosione di gioia: l’autorete di, la Juventus che batte lae conquista tre punti in un match che si era complicato enormemente, nonostante l’uomo in più dal primo tempo. Che fatica, ma poi che gioia. E quanto valeva questa vittoria? Tantissimo e lo dimostrano alcuni fotogrammi dell’esultanza.Sono in particolare due le immagini che l’esultanza della Juventus ci restituisce. La prima è l’esplosione di gioia incontenibile di Thiago Motta . Catturato dalle telecamere, l’allenatore bianconero si gira verso la panchina, in un urlo che quasi lo trasfigura: “Porca p*****a siiii”, per poi lasciarsi andare in un abbraccio con il suo vice.La seconda immagine ce la dà, autore di una prova non particolarmente brillante. Dopo il goal, il gruppo si raccoglie intorno a Cabal, lui si stacca, si butta a terra e comincia a battere i pugni sul terreno di gioco: una liberazione.