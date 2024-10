La vittoria di Thiago Motta

Napoli agganciato, almeno per una notte si sta lassù, seppur insieme. Vittoria ritrovata a fatica, e però archiviata. E' la seconda in cinque partite, ecco perché diventa pure fondamentale. Dai: tutto bene quel che finisce bene, soprattutto perPensate solo per un attimo a cosa sarebbe stato se fosse arrivato il quinto pareggio, il quarto nelle ultime cinque, l'ennesimo 0-0 che poi come fai a spiegare? Assenze? Gioco? Gioventù sparsa?E invece no: corto muso, conta il risultato, almeno per stasera. Quando ci sarà il tempo di analizzarla, lo si farà.Non è stato tutto casuale, comunque. Perché la vittoria di nervi - la prima! - della Juve è arrivata da lontano, o almeno da metà della ripresa, quando a cambiare le carte in tavola è stato proprio Motta. Fagioli è stato fondamentale. Danilo è stato una ciliegina. Adzic una bella scoperta. E Weah è stato necessario.E conferma la teoria di Thiago: non conta chi inizia e chi partecipa, conta che la Juve sia un unicum a prescindere da chi gioca.Così Motta si toglie dai guai con un pizzico di fortuna, dimostrando di aver scavalcato una collinetta niente male: la sua squadra sa essere pure brutta, sporca, cattiva e alla fine vincente. Niente male, se si vuole fare strada. Perché va bene accettare i giorni sì e quelli no, ma non si può prescindere dalla necessità di vincerle, certe gare. Soprattutto se si vuole coltivare sogni a ripetizione.