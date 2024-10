Juventus-Lazio, i numeri di Adzic

Minuti giocati: 18'

Tocchi: 14

Precisione dei passaggi: 99% (9 su 10)

Tiri in porta: 1

Contrasti a terra (vinti): 4 (2)

Un ingresso in campo per 18 minuti ieri contro la Lazio quello di Vasilije Adzic che si è comunque distinto fin dai primi palloni toccati per qualità e classe. Anche se i numerosi infortuni ancora non gli hanno permesso di dire la sua agli ordini di Thiago Motta. I numeri dei suoi 18 minuti di ieri però per il momento fanno sorridere. Dai SofaScore: