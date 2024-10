Juventus, chi in attacco contro la Lazio?

Si torna al… 19 agosto? È vero, manca ancora una settimana, ma l'emergenza in attacco è un problema con cuideve fare i conti fin da ora in vista della sfida di sabato prossimo tra, per cui sicuramente non potrà contare su Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, ma forse nemmeno su Teun Koopmeiners (per non parlare del lungodegente Arek Milik...). Ecco perché secondo La Gazzetta dello Sport, in attesa di verificare le condizioni dei Nazionali, il tecnico bianconero è pronto a riproporre i "ragazzi terribili", proprio come quando aveva sorpreso un po' tutti alla prima giornata di campionato.si candida dunque per la fascia sinistra, con- autore di un assist ieri con la Turchia - di nuovo nel ruolo di trequartista. A destra molto dipenderà da, atteso in gruppo a breve dopo i recenti problemi alla caviglia. Con l'americano in campo si riformerebbe proprio quel trio alle spalle diche aveva stupito tutti all'esordio, quando Francisco Conceicao e Nico Gonzalez erano ancora lontani da Torino. A Thiago Motta, comunque, non mancano le possibili varianti: dall'avanzamento del jolly(come contro il Verona) fino al lancio del giovane, di cui si attende il debutto dopo l'inizio al rallentatore per i problemi fisici.





