È stata resa nota dall'AIA la designazione arbitrale del big match di sabato sera tra, valido per l'8^ giornata di Serie A. A dirigere la sfida sarà, coadiuvato dai due assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Il quarto uomo sarà Paride Tremolada, mentre al Var e all'AVar ci saranno rispettivamente Aleandro Di Paolo e Marco Guida.Il fischio d'inizio all'Allianz Stadium è previsto alle 20.45. E si tratterà di una gara davvero importante per entrambe le squadre, al momento appaiate in classifica a quota 13 punti.