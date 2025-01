Lamantiene vivo l’interesse per Randal, attaccante del Paris Saint-Germain, pronto a lasciare Parigi nella sessione invernale di calciomercato. Secondo Tuttosport, i bianconeri sono in corsa insieme al Milan e a diversi club di Premier League, con l’Arsenal in testa. Il PSG, disposto a liberare il giocatore, pone però una condizione chiara: il club che accoglierà Kolo Muani dovrà coprire integralmente il suo ingaggio fino al termine della stagione. La trattativa resta aperta e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, mentre la Juventus valuta le mosse per rinforzare il proprio reparto offensivo.