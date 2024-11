Moisecontinua a incantare. Con la sua tripletta contro l'Hellas Verona, l'attaccante azzurro ha raggiunto quota 8 gol in campionato e 11 stagionali, dimostrando una forma invidiabile. Questo rendimento straordinario solleva una riflessione in casa Juventus: la squadra bianconera, che attualmente non ha un vero vice Vlahovic in rosa, potrebbe aver rimpianto la cessione dell'ex punta del Paris Saint-Germain ed Everton. Infatti, quest'estate la Juventus ha venduto Kean alla Fiorentina per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, di cui 13 milioni di parte fissa e 5 legati ai bonus. Ora, con il suo exploit in viola, la domanda che sorge è se la Juve abbia sottovalutato il valore dell'attaccante e la sua potenziale utilità nel presente della squadra.