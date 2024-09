Dopo gli impegni con l'Argentina, coronati da un gol contro la Colombia,rientra in Italia pronto per la sfida tra Juventus ed Empoli. Il fastidio al piede sinistro è ormai superato, e l'ex Fiorentina è disponibile per il match.lo ha già utilizzato come vice-Vlahovic contro la Roma, ma il suo ruolo ideale è esterno destro nel 4-2-3-1, con Koopmeiners e Yildiz completando la linea dietro l'attaccante. Tuttavia, Motta ha diverse opzioni sulle fasce, con Mbangula, Cambiaso e Conceição. La gestione delle energie sarà fondamentale, vista la partita imminente contro il PSV. E per questo l'esterno argentino potrebbe essere risparmiato.