Juventus, la proposta per avere subito Hancko: i dettagli economici

L'offerta della Juventus per Hancko

L'obiettivo primario, in termini di "preferenze" è sempre stato DavidIl club bianconero lavora da tempo per portare a Torino il giocatore del Feyenoord, trovando però il muro del club olandese per una cessione a gennaio.Come riferisce il Corriere dello Sport, lma l’emergenza attuale ha convinto la Continassa ad alzare il pressing per concretizzare l’acquisto già nella sessione invernale di trattative. Giuntoli per anticipare il trasferimento è pronto a investire 25-30 milioni, cifra che dalle parti della Continassa sperano possa bastare per convincere il club olandese.