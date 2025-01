Juventus, la probabilità di non qualificarsi in Champions esiste ancora

AFP via Getty Images

Una probabilità su diecimila: quasi inesistente, ma comunque presente. Juventus e Milan, rispettivamente con una e due gare ancora da giocare, sono al 99,9% già sicure di accedere ai playoff di Champions League. Per i bianconeri, non c'è più alcuna possibilità di entrare tra le prime otto, mentre i rossoneri, vincendo entrambe le rimanenti sfide, potrebbero ancora evitare gli spareggi di febbraio. Eppure, in un’ipotesi estremamente remota, esiste ancora una chance che una delle due formazioni possa abbandonare la competizione. Solo una, però. E comunque va segnalata.