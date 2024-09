Attualmente svincolato, Adrien, centrocampista francese classe 1995, non farà ritorno alla. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", in casa bianconera non ci sarebbe alcun rimpianto per la fine della sua esperienza a Torino. La Juventus non ha intenzione di ricontattare l'ex PSG per un nuovo ingaggio, considerando la separazione definitiva avvenuta lo scorso 30 giugno, data di scadenza del suo contratto. Dopo diversi anni in bianconero, il club ha scelto di non prolungare l'avventura di Rabiot, preferendo guardare altrove per il futuro del centrocampo.