Koopmeiners, la nuova offerta di Giuntoli all'Atalanta

Come riferisce La Stampa, "da mesi la Juventus sta lavorando per garantirsie adesso i tempi sono maturi per piazzare il grande colpo di mercato. I bianconeri hanno trovato l’accordo con l’agente del centrocampista olandese per un contratto quinquennale, da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, e sono pronti a formulare l’offerta giusta per convincere l’Atalanta a cedere il proprio gioiello dopo una prima offerta respinta una decina di giorni fa."4Nella nuova offerta della Juventus, il ds Giuntoli, si legge, metterà sul piatto 30 milioni di euro “cash” e il cartellino del difensore Dean Huijsen, la cui valutazione di mercato oscilla tra i 25 e i 30 milioni (questa è la cifra formulata dal Borussia Dortmund nelle scorse settimane), avvicinando così quella quota 60 fissata dal club nerazzurro per cedere Koopmeiners.