Un fine settimana memorabile, quello appena trascorso, per la. Non tanto per la formazione di Paolo Montero, reduce dal pareggio in casa del Monopoli, quanto per tre giocatori che dall'Under 23 dellahanno spiccato il volo: si tratta di. Tutti e tre, infatti, sono andati a segno con le rispettive squadre, regalando loro punti pesanti: l'inglese ha infatti siglato il pareggio last minute del Bologna contro il Como, esattamente come ha fatto il belga con la maglia del Genoa contro la Roma; il portoghese, invece, ha realizzato ieri sera un goal meraviglioso sbloccando il match tra Monza e Inter, che i nerazzurri hanno poi pareggiato.