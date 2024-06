Il Bayer Leverkusen guarda in casa Juventus e alza il pressing per Matias Soulé, Reduce dal prestito al Frosinone, il 2003 argentino ha segnato 11 gol nell’ultimo campionato ed è diventato uno dei primi nomi nella lista di Xabi Alonso. I campioni di Germania non vorrebbero andare oltre i 20 milioni più bonus, ma la Juventus è disposta a sacrificare Soulé soltanto per una trentina di milioni. In Germania, però, non c’è soltanto il Leverkusen in corsa, ma occhio al Borussia Dortmund, perché i vice campioni d'Europa pensano a Matias come possibile erede di Reus o Sancho. E non solo: sono pronti anche ad aprire l’asta per Dean Huijsen, che la Juve valuta almeno 25 milioni, forte anche dell’interesse del Newcastle.