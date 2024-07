Lasta pianificando un investimento totale di circa 35 milioni di euro per l'acquisto di, e c'è già un'intesa di base con il Nizza. Tuttavia, il trasferimento non è ancora finalizzato perché i due club devono concordare come distribuire questa somma. Nello specifico, devono decidere quanti soldi saranno pagati subito al club francese. La struttura dell'accordo prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di certe condizioni. La trattativa attualmente si concentra sulla definizione esatta dei termini e delle condizioni per il riscatto definitivo del giocatore.