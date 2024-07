Juventus, Federico Chiesa si allenerà con la squadra?

La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa quest'oggi e al gruppo presente in Germania si uniranno anche coloro che sono rimasti a Torino perché fuori dal progetto o chi ancora non era rientrato come Federico Chiesa. Ecco, la Juventus ha deciso come gestire i giocatori in uscita durante le prossime settimane di allenamento.La Juve ha deciso di far lavorare coloro che non rientrano nel progetto (Arthur, Rugani, De Sciglio, Mckennie, Kostic) per la parte fisica e aerobica sia in palestra sia sul campo, così come la parte tecnica. Quando invece l’allenamento verterà sulla questione tattica, con prove di posizionamento e uscite palla al piede con movimenti da interpretare per smarcarsi e ricevere, allora, scrive Tuttosport, chi non fa parte del progetto mottiano proseguirà quasi sempre con un lavoro differente, a parte. Situazione differente invece per Chiesa, che rimane sul mercato, però a differenza dei compagni che non rientrano nel progetto sarà coinvolto in toto, anche nelle parti tattiche.