Prima di tutto, c’è il campo. Un derby che Thiago Motta si appresta a giocare con 6 nuovi acquisti schierati dall’inizio, un evento raro verificatosi solo contro il Lille. L’obiettivo è chiaro: spezzare la maledizione dei pareggi, con ben 11 su 18 partite di campionato finite in parità. Vincere è una parola che il tecnico ripete spesso, ma sempre con la consapevolezza di quanto sia importante il lavoro svolto finora."In 26 match abbiamo perso solo 2 volte", ha sottolineato Motta, ricordando i progressi della squadra nonostante le difficoltà incontrate. «Abbiamo una rosa giovane e tanti infortuni, che però non sono un alibi. La nostra esigenza è puntare alla vittoria, recuperare punti in campionato e continuare il nostro cammino in Champions League». Il tecnico bianconero sa bene che per arrivare alla vittoria serve ancora molto lavoro: «Dobbiamo ridurre gli errori per subire meno gol e, soprattutto, dare continuità ai risultati. Ci aspettiamo la miglior versione del Torino».Motta ha anche affrontato con tranquillità il tema della pressione: «Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione». Parole che trasmettono fiducia, ma che non nascondono l’importanza di vincere questo derby. È una necessità sia per il morale che per la classifica, soprattutto in una fase della stagione dove ogni punto può fare la differenza.