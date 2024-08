Arekè in fase di recupero dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane, e sembra improbabile che possa essere a disposizione per la prossima sfida dellacontro il. Nonostante i progressi fatti, il club bianconero è intenzionato a procedere con cautela, evitando di affrettare i tempi del suo rientro in gruppo.Il recupero di Milik sta procedendo, ma la Juventus non vuole correre rischi inutili. Il club è consapevole dell'importanza del giocatore per la squadra, ma preferisce dargli il tempo necessario per ristabilirsi completamente, piuttosto che forzare un rientro anticipato che potrebbe compromettere la sua condizione fisica a lungo termine.