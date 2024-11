La Juventus, nonostante le difficoltà in difesa e l'emergenza infortuni, ha scelto di non rivolgersi al mercato degli svincolati per tamponare le attuali lacune nel reparto arretrato. Dopo i gravi infortuni a Gleison Bremer e Juan Cabal, che lasciano Thiago Motta con opzioni ridotte nel reparto difensivo, il club bianconero ha valutato le possibili alternative per rafforzare la rosa. Tuttavia, la strategia della dirigenza è chiara: nessuna mossa immediata sul fronte svincolati, con la priorità rivolta esclusivamente alle operazioni di mercato a partire da gennaio. Staremo a vedere.