Joshuaha intenzione di rimanere al Manchester United in questa finestra di mercato, nonostante un inizio complicato in Premier League, secondo The Athletic. L’attaccante olandese è stato fischiato durante la sconfitta per 2-0 contro il Newcastle, ma ha ricevuto applausi nella gara pareggiata 2-2 contro il Liverpool. Diversi club, inclusa la, seguono con interesse la sua situazione. I bianconeri potrebbero rappresentare un’opzione interessante, specialmente se le difficoltà di Zirkzee al Manchester dovessero proseguire. Tuttavia, il giocatore sembra deciso a dimostrare il proprio valore sotto la guida di Amorim, con il mercato che potrebbe riservare sorprese nei prossimi giorni.