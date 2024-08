Secondo La Gazzetta dello Sport, lacontinua a trattare con ilper l'acquisto di, considerato la prima scelta di Thiago Motta per rinforzare gli esterni. Il club portoghese richiede circa 30 milioni di euro più bonus per il brasiliano, cifra simile a quella necessaria per ottenere Francisco Conceicao, anch'egli del Porto. La Juventus sta valutando l'idea di inserire Tiago Djalò nell'operazione, in prestito o a titolo definitivo, per ridurre l'esborso economico. Questa soluzione potrebbe facilitare l'accordo e rendere l'operazione più vantaggiosa per i bianconeri.