Getty Images



Juventus, la condizione per Chukwuemeka

Quello diè un nome chiacchierato dalle parti della Continassa per quanto riguarda la Juventus, magari gia nel corso di questo calciomercato invernale. C'è però una sola condizione per cui il centrocampista classe 2003 in forza al Chelsea potrebbe approdare a Torino. A riferirlo è questa mattina il quotidiano Tuttosport.Il giocatore infatti potrebbe arrivare all'ombra della Mole soltanto qualora dovesse lasciare Torino uno tra Nicolò Fagioli e Douglas Luiz. Ricordando sempre che lunedì prossimo si conclude il calciomercato.