Infortunio Kostic, cosa cambia sul mercato

Filip Kostic dopo l'infortunio nel corso della prima partita di Euro2024 contro l'Inghilterra dovrà saltare l'intera competizione. L'ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Per l'esterno serbo un interessamento del legamento collaterale del ginocchio. L'infortunio cambia i piani sul mercato della Juventus?La risposta è no; lo stop di Kostic, che dovrà stare fermo per circa tre settimane, non cambierà gli scenari sul futuro del giocatore, che è sempre più lontano da Torino. Kostic è uno di quei giocatori che non rientrano nel nuovo progetto bianconero e per questo Giuntoli lavora per trovare una sistemazione al serbo. Come riferisce Tuttosport, c'è la Turchia sul giocatore (Mourinho lo vorrebbe al Fenerbahce) ma anche la Premier League. In particolare, il Crystal Palace sarebbe interessato a Kostic.