La situazione di Arthur



La situazione di Kostic

Nella trattativa che coinvolge, la Juventus sta cercando di trovare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti, anche se le discussioni sembrano per ora slegati e non direttamente connessi.La Fiorentina, intanto, ha fissato il prezzo perdi euro in contanti, escludendo contropartite., attualmente lontano dai piani della Juventus, è uno dei profili proposti alla Fiorentina. Non è però un incastro semplice: il trasferimento di Arthur presenta due principali ostacoli. E si inizia dall'ingaggio elevato.Il centrocampista brasiliano percepisce uno stipendio di circa 5-6 milioni di euro a stagione. Quando è arrivato ain prestito, la Juventus ha coperto quasi tutto il suo stipendio, ma questo potrebbe non essere sostenibile per la Fiorentina, che deve considerare il proprio budget.C'è poi il tema dell'adattamento tattico. Arthur, pur avendo qualità indiscutibili, potrebbe non adattarsi perfettamente al gioco basato sulle verticalizzazioni che Raffaele Palladino ha in mente per la sua squadra. A prescindere, la qualità del centrocampista nel dare ritmo alla manovra potrebbe compensare queste differenze tattiche. Un centrocampo consarebbe di alto livello e ben assortito. In aggiunta, giovani talenti come Richardson e Alessandro Bianco potrebbero crescere accanto a loro.Età e ruolo messi sul piatto della Fiorentina., che compirà 32 anni a novembre, porta con sé una grande esperienza ma è anche un elemento con meno margine di crescita futura. Il suo arrivo potrebbe creare problemi di gestione della rosa, soprattutto considerando il 3-4-2-1 di Palladino, in cui a sinistra ci sono già Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi. Se Kostić arrivasse, potrebbe essere difficile trovare un posto tra quei tre. Ma Biraghi potrebbe essere spostato come terzo di difesa.L’arrivo dirichiederebbe poi una riflessione su come ottimizzare il suo ruolo, soprattutto se si considera cheè stato un importante acquisto dell’ultimo anno e ha dimostrato di avere potenziale per il futuro. Un'ipotesi potrebbe essere quella di un prestito per Parisi, per garantirgli continuità e permettergli di tornare più pronto e forte.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui