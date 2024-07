Koopmeiners Juve, dove giocherà con Thiago Motta

La Juventus saluta la Germania e con il ritorno a Torino iniziano i giorni caldi del mercato bianconero. Dean Huijsen è volato in direzione Bournemouth, prestofarà lo stesso verso Roma: di conseguenza, Giuntoli e la sua squadra sono pronti a chiudere due importanti colpi in entrata, Todibo e Koopmeiners. L’olandese, in particolare, è sempre stato l’obiettivo numero uno di questa sessione di calciomercato estiva e, adesso, le trattative con l’Atalanta possono entrare nella loro fase decisiva.Il primo test della Juventus di Thiago Motta, ieri contro il Norimberga, lascia diversi spunti dal punto di vista tattico. A rubare l’occhio è la rotazione dei difensori per superare la prima linea di pressione avversaria, ma a primo impatto è il modulo che si guarda. Sì, vero, nel calcio moderno i moduli sono solo numeri ed è l’occupazione degli spazi a fare la differenza, ma lo schieramento base di questa stagione sembrerebbe essere il 4-2-3-1 visto ieri.In questo contesto, Teun Koopmeiners potrebbe occupare la posizione che ieri è stata di Fabio Miretti. Partire più avanzato per trovare spazio tra le linee avversarie, innescare la fase offensiva, rifinire per l’attaccante o andare a colpire. Ma non solo, il centrocampista di Thiago Motta deve saper fare tutto, e in questo l’olandese è già specializzato come dimostrano le prestazioni e le posizioni occupate in campo nella passata stagione con l’Atalanta.