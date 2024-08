L'operazione per portare Teun Koopmeiners a Torino è iniziata ma adesso è il momento di accelerare. Questo almeno è il piano della Juventus, consapevole che siamo arrivati alla fase cruciale della trattativa con l'Atalanta.Alla Juve, scrive il Corriere dello Sport, è scattata la consapevolezza che stiano partendo i 7 giorni in cui definire Koopmeiners: per non andare troppo sotto la data della Supercoppa Europea, quel 14 agosto in cui l’Atalanta sfiderà il Real Madrid. Insomma, sembra proprio che tutto stia andando nella direzione di un rilancio da dentro o fuori: 48-50 milioni di parte fissa con una quota bonus che possa lambire i 55 milioni.