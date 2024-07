La Juventus continua a puntare fortemente su Teun, che rimane la priorità per il centrocampo bianconero, soprattutto dopo l'infortunio di Fabio Miretti. Il giovane talento della Juventus è stato recentemente sottoposto ad accertamenti al J Medical, dove è stata diagnosticata una frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro. Miretti dovrà restare ai box per almeno un mese, un contrattempo significativo per la squadra di Thiago Motta.L'infortunio diha accelerato la necessità della Juventus di trovare un’alternativa di qualità e quantità per il centrocampo. Koopmeiners, con le sue 15 reti nella stagione 2023-24, è visto come il giocatore ideale per completare la rivoluzione del reparto iniziata con l'acquisto di Douglas Luiz e proseguita con il giovane Thuram Jr. Giuntoli e Motta hanno concordato sulla necessità di aggiungere il mix di caratteristiche che Koopmeiners può offrire.