Quanto manca all'arrivo di Koopmeiners a Torino?

In casa, l'obiettivo sembra ormai a portata di mano, ma nessuno vuole cantare vittoria troppo presto. Teun, il centrocampista olandese dell'Atalanta, è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera, ma la cautela regna sovrana tra i dirigenti juventini, che preferiscono evitare slanci di ottimismo prima di tagliare ufficialmente il traguardo.Koopmeiners, da tempo ai margini del progetto tecnico dell'Atalanta, ha forzato la mano per lasciare Bergamo, sfruttando un certificato medico per stress che gli ha permesso di saltare oltre una settimana di allenamenti e la finale di Supercoppa contro il Real Madrid. La situazione con il club e con il tecnico Gasperini è diventata ormai irrecuperabile, trasformando il giocatore in un vero e proprio separato in casa.Dopo settimane di trattative e schermaglie mediatiche,hanno trovato l'accordo definitivo: 52 milioni di euro per il cartellino di, con ulteriori 6 milioni di bonus legati a determinate condizioni. Il centrocampista olandese percepirà un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione, con il beneficio fiscale del Decreto Crescita per la Juventus.Nonostante tutto sembri pronto per l'arrivo di Koopmeiners a Torino, i tempi stretti e l'imminente inizio del campionato rendono improbabile il suo impiego già nella prima partita contro il Como. Tuttavia, non è escluso che il giocatore possa essere presente all'Allianz Stadium lunedì sera per assistere al debutto stagionale dei suoi futuri compagni.L'arrivo di Koopmeiners rappresenta l'ultimo tassello di una trattativa che si trascina ormai da mesi. Giuntoli, il direttore tecnico della Juventus, ha lavorato intensamente per portare l'olandese a Torino, iniziando a sondare il terreno già nello scorso mercato di gennaio. Ora, con il campionato alle porte e la necessità di partire con il piede giusto, l'operazione è giunta alle battute finali.Per la Juventus, l'arrivo di Koopmeiners potrebbe rappresentare un rinforzo cruciale per affrontare la nuova stagione. Tuttavia, prima di festeggiare, c'è ancora un ultimo sforzo da compiere:



