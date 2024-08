La Juventus ha avviato i negoziati per l'acquisto di Teundall'Atalanta, proponendo un'offerta iniziale di 45 milioni di euro. Tuttavia, l'Atalanta rimane ferma sulla sua richiesta di 60 milioni, una cifra stabilita fin dall'inizio delle trattative. Nonostante l'offerta non sia sufficiente per concludere l'affare, rappresenta comunque un passo avanti, segnando l'inizio di un dialogo più concreto tra le due società. Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, e l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, hanno iniziato le discussioni circa una settimana fa, suggerendo che ci potrebbe essere margine per ulteriori negoziazioni.