Mai pericoloso, poco preciso e sconfitto nei duelli: Juventus, Koopmeiners è solo... sacrificio

È vero, si rischia di essere ripetitivi, ma il tema è troppo importante per passare in secondo piano., così come lo si è visto anche sabato a Napoli, è un problema per la, che in estate ha investito oltre 50 milioni di euro per lui contando di vederlo diventare subito un pilastro della squadra die, soprattutto, di avere a disposizione un "giocatore totale", più che un semplice centrocampista, sulla base delle qualità che aveva messo tanto in mostra all'Atalanta. Nulla di tutto ciò.

I numeri della stagione di Koopmeiners

In che cosa Koopmeiners primeggia

A gennaio ormai concluso l'olandese non si è mai davvero "acceso", collezionando senza soluzione di continuità prestazioni piatte e deludenti, nonostante la grande fiducia riposta in lui dal tecnico italo-brasiliano che, oltre a mandarlo sempre in campo tra i titolari, non vi rinuncia mai nemmeno a gara in corso. Eppure i numeri sono decisamente impietosi: considerando solo il campionato, dove è arrivato a quota 18 presenze di cui 16 dal primo minuto,Se c'è un aspetto in cui Teun primeggia è la corsa, concentrata ovviamente tra la zona centrale del campo e la trequarti. Un dato positivo, in un certo senso, ma che dall'altro lato sottolinea quanto il classe 1998 sia solo… sacrificio, peraltro in gran parte "sprecato". E un Koopmeiners così, purtroppo, alla Juventus serve davvero a poco…