Con Koopmeiners il 4-2-3-1 è completo

Giocatore che darà più soluzioni a Motta

teun Koopmeiners è stato sicuramente il colpo dell'estate per la Juventus. Un giocatore voluto fortemente da Thiago Motta per motivi tecnico-tattici e su cui Guintoli ha lavorato fortemente. D'altronde il dirigente bianconero aveva cercato l'olandese già prima del suo approdo in bianconero. Con la Roma è arrivato l'esordio da subentrato, con l'Empoli non va assolutamente esclusa la titolarità. Thiago Motta è pronto ad affidargli le chiavi sulla trequarti.L'arrivo dell'olandese chiude ogni dibattito possibile sul titolare della trequarti bianconera. Nelle prime gare Motta ha dovuto sopperire a quel buco, trovando però ottime risposte da Mbangula. Ora la musica è cambiata, le gerarchie sono ben definite. Nel ruolo di trequartista giocherà Koopmeiners. Sulle fasce spazio a Yildiz e Nico Gonzalez, con i due giocatori che verranno alternati. Davanti ci sarà sempre Vlahovic. Ormai il 4-2-3-1 che aveva in mente Thiago Motta è divenuto realtà.Il profilo di Koopmeiners è ormai noto da diverso tempo. Giocatore elegante dal piede sinistro con un importante fiuto del gol (questo però già ai tempi dell'AZ) e dotato di grande intelligenza. Proprio questo dettaglio potrebbe tornare utile a Motta. Sicuramente il ruolo che sarà cucito addosso al centrocampista sarà quello di trequartista, ma non va escluso un altro compito. Koopmeienrs ha già dimostrato di poter giocare come mediano davanti alla difesa, un lavoro già svolto in diverse occasioni. Questo potrebbe permettere l'avanzamento di Douglas Luiz, oppure anche l'utilizzo di Yildiz come sotto punta.

