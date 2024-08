Entourage al lavoro

La Juve prepara la controffensiva

E' ormai diventato il tormentone dell'estate e non può che catalizzare l'attenzione anche di questa seconda settimana di agosto. La. Teun Koopmeiners e la Juventus. Un matrimonio che entrambe le parti sognano di celebrare il più presto possibile ma gli ostacoli lungo il percorso sono tutt'altro che sormontati. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta non transige: per lasciare partire l'olandese servono 60 milioni di euro. La Juve ha recepito il messaggio e ora progetta le sue prossime mosse.Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus si aspetta il lavoro diplomatico da parte dei rappresentanti del calciatore, al fine di convincere l'Atalanta a mantenere fede alla promessa fatta tempo addietro, ovvero lasciare partire l'olandese in caso di proposta importante da una big. In questo caso la Juventus.La Juventus non sembra intenzionata ad arrivare ad offire 60 milioni cash ma, dal canto suo, studia un nuovo assalto all'ex AZ. Madama sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra da 45 milioni più sostanziosi bonus e ai quali aggiungere una percentuale sulla futura rivendita a beneficio della Dea.





