Koopmeiners Juve, la voce su Gasperini

Koopmeiners Juve, il punto non è il goal

Da 15 – i goal segnati complessivamente nella passata stagione -, a 0. In mezzo, per Teun, tanta sfortuna, infortuni, imprecisioni e un inizio stagione complicato. Il centrocampista olandese, per la Juventus , avrebbe dovuto rappresentare anche un valore aggiunto in fase realizzativa. Non lo è stato fin qui, ma poco importa.I numeri condizionano i commenti: se fai goal sei un fenomeno, se sbagli un acquisto sbagliato. A tutto ciò si somma il “fattore Gasperini”. Una diceria che a volte ha trovato fondamento, tante altre volte meno e che, in generale, diciamo non posa esattamente su basi scientifiche. “Un calciatore che viene tirato fuori dal sistema Gasperini all’Atalanta non riesce a esprimersi al meglio come ha fatto con la Dea”. Come detto, ci sono esempi a sostegno di questa tesi e molti altri contrari. Nel caso di Koopmeiners, qualcuno ha provato a tirare fuori questa tesi: ecco, ci sembra che questa sia semplicemente una pigrizia nell’analisi, nulla di più e nulla di meno.Koopmeiners è a quota zero goal: non è contento lui, non lo è la società e nemmeno i tifosi. Ma si può giudicare l’olandese solo con questo? Ancora: se si è pigri ci si ferma al numero, altrimenti si va oltre. Koopmeiners è olio negli ingranaggi della Juventus. Quando l’olandese prende la squadra per mano, la Juve gioca meglio, gioca bene. Ha la qualità, unica in questa squadra, di ribaltare l’azione da difensiva in offensiva e farlo nel modo giusto, con i giusti tempi. Non ha ancora segnato? Pazienza. Ma quanto è mancato in questo periodo ai box e, siamo pronti a scommetterlo, questo si noterà già oggi contro l’Udinese.