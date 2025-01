Antonio Corsa - Juventus, problemi con il tesseramento di Kolo Muani? Cosa succede

Kolo Muani Juve, cosa succede

Il tempo passa e l’ufficialità dinon arriva. Nessun comunicato, nessuna foto sui social o sul sito della Juventus . Sul tema è intervenuto anche Thiago Motta in conferenza stampa : "Contento del suo arrivo, è interessante per noi, ora stiamo aspettando delle pratiche burocratiche per il trasferimento. Se tutto ok domani sarà col gruppo, sennò aspetteremo". Secondo quanto riporta Antonio Corsa , però, ci sarebbero problemi con il tesseramento dell’attaccante francese. Nello specifico: La Juve ha già l'accordo firmato con tutte le parti in causa, ma il PSG si è accorto di aver esaurito gli slot per i prestiti. Si lavora ad una possibile soluzione. Situazione che al momento sarebbe in fase di stallo. Situazione che resta da monitorare e sulla quale vi aggiorneremo. A partire dalla diretta in onda sul nostro canale YouTube, dalle 18.