Riccardo Calafiori è l'obiettivo numero uno della Juventus per la difesa. Il piano B invece è Kiwior dell'Arsenal, un giocatore che Thiago Motta ha già avuto in passato, quando era allenatore dello Spezia. Nel caso la Juve non riuscisse a concretizzare l'operazione per il difensore del Bologna, allora Kiwior diventerebbe un'opportunità.Ma come giocava Kiwior con Thiago Motta? Il difensore polacco fu "reinventato" dal tecnico, che lo impiegò come centrocampista. Un ruolo inedito per Kiwior che dimostra anche come il nuovo allenatore della Juventus non sia nuovo a spostare il ruolo dei suoi giocatori. Nell'ultima stagione lo ha fatto con Calafiori, spostandolo da terzino a difensore centrale. In passato invece era toccato a Kiwior.