Juventus, l'occasione di Kenan Yildiz

La maglia numero 10 sulle spalle di Kenanad oggi sembra essere ancora lontana. Le trattative tra il suo entourage e la dirigenza della Juventus comunque proseguono ma non è il momento di concentrarsi sulle vicende extra campo. Domani a Göteborg, in Svezia, la Juventus scenderà in campo per il primo grande appuntamento della stagione e soprattutto del nuovo allenatore Thiago Motta, affrontando. Per Kenan Yildiz si tratterà del primo vero e proprio big match con la maglia della Juventus.Kenan allonel corso dell'amichevole in famiglia aveva mandatoUn goal arrivato dagli sviluppi di un corner, probabilmente da uno schema provato in allenamento. Molteplici guizzi e dribbling con cui ha fatto girare la testa ai difensori avversari. Questo però è solo l'inizio. Domani per Kenan contro l'Atletico Madrid sarà, la Juventus crede molto nel talento del giovane turco, classe 2005, ma ora spetta a lui ricambiare la fiducia ricevuta. Un'occasione da non sprecare, ma sicuramente sarà la prima di tante. La Juventus continua a credere in Kenan, nella sua classe, nelle sue doti, nel suo talento e sopratutto nella sua crescita perchè sì, Kenan Yildiz può essere il futuro della Juventus. Tutto passa da Göteborg.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui