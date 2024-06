Il futuro di Moisesembra ormai segnato, con l'attaccante destinato a lasciare la Juventus per la seconda volta dopo il divorzio del 2019 e il ritorno nell'estate 2021. Reduce da una stagione senza gol, Kean ha il contratto innel, ma le trattative per il rinnovo si sono interrotte da tempo.Moisesta valutando nuove opportunità all'estero. Ha già esperienza in Inghilterra con l'Everton, incon il, e lo scorso gennaio è stato vicino a un trasferimento. L'attaccante spera di trovare una nuova chance in un altro campionato, un desiderio condiviso anche dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che vuole rinnovare l'attacco della Juventus partendo proprio dall'addio di Kean.