L'addio definitivo al Milan: "Una storia finita"

Pierreè ufficialmente un giocatore della, con un’operazione di mercato che si è sviluppata in più fasi. Il difensore francese è stato ceduto dal Milan per 3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi. Tuttavia, il trasferimento diventerà definitivo solo quando i bianconeri eserciteranno il diritto di riscatto, fissato a 14 milioni di euro, dilazionabili in tre esercizi.Il comunicato ufficiale della Juventus specifica inoltre che il costo complessivo dell’operazione potrebbe aumentare di ulteriori 3 milioni di euro, qualora il giocatore raggiungesse determinati obiettivi sportivi durante la durata del contratto.La separazione tra Kalulu e il Milan è stata netta e priva di margini per un futuro ritorno. Aldo Kalulu, fratello di Pierre, ha chiarito la posizione del giocatore dopo il trasferimento. In un’intervista, ha rivelato che inizialmente suo fratello aveva vissuto il passaggio con una certa delusione, ma ora guarda avanti: "È difficile immaginare un futuro di nuovo insieme. Lui non si aspetta niente dal Milan e il Milan non deve aspettarsi nulla da lui. È una storia finita".Presto, dunque, arriverà il riscatto da parte dei bianconeri.