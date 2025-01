Pierresi avvicina a un traguardo significativo: le 100 presenze in Serie A, un risultato che testimonia la sua costanza e il suo ruolo fondamentale in squadra. Tra i calciatori che hanno disputato almeno sette partite da titolare in questa stagione, il difensore bianconero si distingue per un dato impressionante: con una media di 97 palloni giocati ogni 90 minuti, è il migliore in questa speciale classifica. Questo numero sottolinea la sua centralità nel gioco, evidenziando le sue qualità sia in fase difensiva che nell’impostazione. Kalulu continua a dimostrarsi una pedina fondamentale per il successo della sua squadra.