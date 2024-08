Juventus-Juve Next Gen, i convocati



Prima squadra

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

9 Vlahovic

15 Yildiz

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

36 Perin

49 Sekulov

Juve Next Gen

1 Daffara

2 Savona

3 Rouhi

4 Peeters

5 Muharemovic

6 Gonzalez

7 Cudrig

8 Owusu

9 Mancini

10 Guerra

11 Mbangula

12 Scaglia S.

13 Scaglia F.

14 Palumbo

15 Perotti

16 Mulazzi

17 Nonge

18 Da Graca

19 Puczka

20 Anghelè

21 Ledonne

22 Vinarcik

23 Amaradio

24 Macca

25 Fuscaldo

26 Pedro

Gli assenti

Chiesa

Szczesny

Arthur

McKennie

Milik

Kostic

Djalò

De Sciglio

Rugani

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noti i convocati per l'amichevole in famiglia prevista per oggi pomeriggio, che si terrà all'Allianz Stadium. La partita vedrà la prima squadra sfidare la formazione della Next Gen, offrendo un'interessante occasione per testare la condizione dei giocatori e valutare i giovani talenti del vivaio. L'elenco dei convocati comprende sia i titolari abituali che alcuni giovani promettenti, permettendo all'allenatore di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di preparare al meglio la squadra per gli impegni futuri.Come a Pescara, sono assenti dalla lista dei convocati i calciatori che sono coinvolti dalle dinamiche del mercato in uscita.A questi si aggiungono gli infortunati Miretti e Adzic.