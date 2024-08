È durata 45 minuti la partita all'Allianz Stadium di, autore tra l'altro al 26' del goal che ha sbloccato l'amichevole in famiglia dellacon la Next Gen. Il difensore brasiliano è stato protagonista di una buona prestazione, ma dopo il tempo di una classica frazione di gioco è stato sostituito da Thiago Motta, che ha mandato in campo al suo posto il neo arrivato Juan Cabal. Laè quindi passata sul braccio di, bersaglio di qualche fischio nel corso dei primi minuti di partita ma autore, tutto sommato, di una prova positiva.