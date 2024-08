La Juventus Primavera di Magnanelli vince la prima gara del Memorial Mamma e Papà Cairo e vola in finale. Sarà derby contro il Torino. Ottima prova per i ragazzi di Magnanelli, bravi a rientrare in gara dopo il vantaggio iniziale di Zarate con Vacca. Appuntamento a domani sera!

Juventus-Inter LIVE!

PAGNUCCO! Sarà derby contro il Torino!

Della Mora tiene in vita l'Inter, 4-3

Gran rigore di Bassino, 4-2 per la Juventus

A segno anche l'interista Tigani, 3-2

Gran rigore di Florea, 3-1

Glaciale Spinacce, l'Inter accorcia sul 2-1

Senza paura Nisci, 2-0 Juventus!

Tocca all'Inter: El Mahboubi sbaglia!

Inizia la Juventus, Grosso il primo rigorista: RETE!

93' - Termina la gara, si deciderà ai rigori!

92' - Occasione sciupata da Pugno, uno contro uno l'attaccante si fa ipnotizzare da Zamarian. Sugli sviluppi dell'angolo Lontani si fa ammonire per fallo tattico

90' - Assegnati tre minuti di recupero

89' - Palo Inter con Pinotti

85' - Altri cambi nella Juventus: dentro Martinez, Lontani e Grosso al posto di Gil, Vacca e Boufandar

80' - Intervento duro di Ripani a centrocampo, giallo per il bianconero

76' - Situazione ancora di parità, ricordiamo che alla fine dei regolamentari ci saranno i rigori nel caso in cui dovesse persistere il risultato

72' - Ritmi più bassi, il caldo e il grande dispendio di energie hanno fatto il resto

65' - quattro cambi nella Juventus: entrano Pugno, Florea, Pagnucco e Ripani. Fuori Scienza, Biliboc, Keutgen e Di Biase

58' -Bel gesto di Gil, che aiuta Zouin che era rimasto a terra per crampi

55' - Bibiloc si diova il vantaggio! Grande lavoro a centrocampo, l'esterno si presenta in area di rigore, ma calcia malissimo!

50' - Grandissimo lavoro di di Di Biase sulla fascia destra, che salta secco l'uomo e va al cross. Cioccolatino per Vacca, che da solo in area di rigore deve solo accomodare con un delizioso pallonetto

50' -GOL DELLA JUVENTUS! HA SEGNATO VACCA!

48' - giallo per Bassino, che ferma con le cattive Spinacce

45' - Riparte la gara

47' - Finisce la prima frazione di gioco, Inter in vantaggio

45' - Inter pericolosa su corner, sfera che termina a lato di poco. Due minuti di extra-time

44' - Grande intervento di Radu, che evita il raddoppio interista

40' - Ultimi cinque minuti di un primo tempo divertente

36' - Grande azione dei bianconeri e pallone stupendo di Biliboc per Vacca. L'attaccante salta l'uomo dentro all'area, ma la conclusione termina fuori

34' - Quieto dell'Inter prova a beffare Radu su punizione. Conclusione centrale, sicuro l'estremo difensore bianconero

32' - Giallo per Vacca, entrato con troppa foga su Bovo

31' - Inter pericolosa con Zouin, il cui tiro da posizione defilata finisce a lato

27' - Giro palla dell'Inter

22' - Prova il colpo dalla lunga distanza su punizione Di Biase: pallone alto

19' - Meglio ra la Juventus, i bianconeri sembrano aver preso le misure

17' - Giallo per Di Biase, che evita una ripartenza. Resta a terra un giocatore dell'Inter, sanitari in campo

13' - All'improvviso la Juventus! Apertura strepitosa di Vacca per Di Biase. Il numero 9 serve l'inserimento di Scienza, che dal limite fa partire un sinistro velenoso che impegna severamente Zamarian

12' - Juventus in difficoltà, l'Inter continua a pressare

10' - Gol dell'Inter. Zarate al limite dell'area è chirurgico a punire Radu

7' - Fallo a centrocampo del nerazzurro Bovo, respira la Juventus

4' - Buon inizio da parte dell'Inter, che sembra più in palla rispetto ai bianconeri

Fischio d'inizio, inizia Juventus-Inter

Juventus Under 20-Inter, le formazioni ufficiali

Juventus

Radu

Nisci

Verde

Boufandar

Gil

Bassino

Billiboc

Keutgen

Di Biase

Vacca

Scienza

Inter

Zamarian

Aidoo

Motta

Bovo

Alexiou

Garonetti

Berenbruch

Zarate

Spinacce

Quieto

Zouin

La preparazione estiva della Juventus

I bianconeri di Magnanelli hanno svolto la prima fase della preparazione in Svizzera, dove hanno giocato due amichevoli contro Basilea (vittoria per 0-1) e Grasshoppers (sconfitta, 5-2). Successivamente la Juventus Primavera si è spostata in Croazia per il torneo Mladen Ramljak Memorial Tournament nella capitale, Zagabria. I bianconeri hanno chiuso questa breve manifestazione al quarto posto.